Manuel Neuer
FC Bayern in der EinzelkritikKim foult und hält und kann’s nicht fassen
Der Verteidiger fliegt vom Platz, Harry Kane erlebt einen Abend mit gemischten Gefühlen und Joshua Kimmich spielt wieder Chef-Pässe. Die Bayern in der Einzelkritik.
Frankfurt in der Champions League:Die Eintracht scheitert in letzter Minute
Auch mit neuem Interims-Trainergespann kassiert Frankfurt drei Gegentore. Gegen Karabach Agdam gibt es in Aserbaidschan eine bittere Pleite, die das vorzeitige Aus in der Königsklasse bedeutet.
