Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern in der EinzelkritikKim foult und hält und kann’s nicht fassen

Lesezeit: 3 Min.

Min-jae Kim geht nach seinem Platzverweis vom Feld.
Min-jae Kim geht nach seinem Platzverweis vom Feld. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der Verteidiger fliegt vom Platz, Harry Kane erlebt einen Abend mit gemischten Gefühlen und Joshua Kimmich spielt wieder Chef-Pässe. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Sebastian Fischer

Manuel Neuer

Zur SZ-Startseite

Frankfurt in der Champions League
:Die Eintracht scheitert in letzter Minute

Auch mit neuem Interims-Trainergespann kassiert Frankfurt drei Gegentore. Gegen Karabach Agdam gibt es in Aserbaidschan eine bittere Pleite, die das vorzeitige Aus in der Königsklasse bedeutet.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite