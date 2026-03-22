Es ist gerade nicht einfach, Serge Gnabry zu sein. Ist es ja nie. Am Samstagnachmittag hatte dies aber nichts mit Lennart Karl zu tun, Gnabrys zwölf Jahre jüngerem Konkurrenten beim FC Bayern. Und wie man seit der Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann in dieser Woche weiß, der Karl erstmals in seinen Kader berief: mit einem möglichen Stammplatzrivalen von Gnabry in der Nationalmannschaft.
Lennart Karl und Serge GnabryDer Sommer, als sie Zehner wurden
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Der 18-jährige Lennart Karl und der 30-jährige Serge Gnabry reisen als Teil des wuchtigen Bayern-Blocks zur Nationalmannschaft. Dass der eine dabei ist und der andere sich neu erfinden konnte, verdanken sie auch dem Transfersommer in München.
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Bergamos Trainer schwärmt derart vom Münchner Gegner, dass es fast schon unheimlich ist. Die große Frage vor dem Viertelfinale ist, ob Kompanys Elf dem alten Rivalen Real in Bestform begegnen kann – zumal der auf seinen Weltklassetorhüter verzichten muss.
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