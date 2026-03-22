Es ist gerade nicht einfach, Serge Gnabry zu sein. Ist es ja nie. Am Samstagnachmittag hatte dies aber nichts mit Lennart Karl zu tun, Gnabrys zwölf Jahre jüngerem Konkurrenten beim FC Bayern. Und wie man seit der Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann in dieser Woche weiß, der Karl erstmals in seinen Kader berief: mit einem möglichen Stammplatzrivalen von Gnabry in der Nationalmannschaft.