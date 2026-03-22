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Lennart Karl und Serge GnabryDer Sommer, als sie Zehner wurden

Lesezeit: 5 Min.

Serge Gnabry feiert beim 4:0 gegen Union Berlin seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga seit Mai 2023.
Serge Gnabry feiert beim 4:0 gegen Union Berlin seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga seit Mai 2023. DeFodi Images/Imago

Der 18-jährige Lennart Karl und der 30-jährige Serge Gnabry reisen als Teil des wuchtigen Bayern-Blocks zur Nationalmannschaft. Dass der eine dabei ist und der andere sich neu erfinden konnte, verdanken sie auch dem Transfersommer in München.

Von Philipp Schneider

Es ist gerade nicht einfach, Serge Gnabry zu sein. Ist es ja nie. Am Samstagnachmittag hatte dies aber nichts mit Lennart Karl zu tun, Gnabrys zwölf Jahre jüngerem Konkurrenten beim FC Bayern. Und wie man seit der Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann in dieser Woche weiß, der Karl erstmals in seinen Kader berief: mit einem möglichen Stammplatzrivalen von Gnabry in der Nationalmannschaft.

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