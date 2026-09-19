Es war schon drei Minuten nach Mitternacht, als sich Harry Kane als letzter Profi des FC Bayern in Richtung Stadionausgang aufmachte. Wie so oft trug er eine Trophäe in seinen Händen. Aber diesmal war etwas anders. Nicht die Bundesliga hatte sie ihm ausgehändigt, nicht die Uefa, nicht die Fifa. Nicht einmal Uli Hoeneß, der an verdientes Personal so gerne Apfelkuchen verteilt auf seiner Terrasse hoch über dem Tegernsee. Kane hatte ausnahmsweise auch keinen Spielball dabei, die verdiente Beute aller Hattrickschützen, dafür hatte er bei diesem 7:0 gegen Union Berlin ausnahmsweise ein Tor zu wenig erzielt. Diesmal trug Kane ein Lebkuchenherz nach Hause. Auf der Vorderseite hatte ein unbekannter Konditor eine glasierte „100“ angebracht, um den nächsten Fabelrekord dieses Stürmers aus dem Londoner Stadtbezirk Waltham Forest zu würdigen.