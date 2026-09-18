Harry Kane hatte sich etwas Besonderes überlegt für diesen Treffer. Für ein Tor, das ja nun für alle Zeit eine Sonderstellung einnehmen wird in Kanes an Toren nicht armer Existenz als Torjäger. Er nahm einen kurzen Anlauf, er trippelte kaum mit den Füßen, und er verzögerte auch keineswegs den Anlauf, um den gegnerischen Torwart zu narren. Oh nein. Dieses Jubiläumstor für den FC Bayern erzielte Harry Kane auf sehr viel nüchterne Weise. Er lief an – und hämmerte den Ball vom Elfmeterpunkt ins Netz. Es war Kanes 100. Tor im 98. Spiel für die Münchner. Und der Berliner Torwart Frederik Rönnow hatte angesichts der Feierlichkeiten offenbar nicht den Spielverderber geben wollen. Er begab sich freundlicherweise auf den Weg in die falsche Ecke.