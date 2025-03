Von Sebastian Fischer, Berlin

Die Fans des 1. FC Union Berlin zu hören, kann ein besonderes Erlebnis sein. Fußballtouristen reisen dafür von weit her ins Stadion nach Köpenick, wo sie einen der letzten Horte der Fußballromantik vermuten. Für Jonas Urbig, den Ersatzmann für Manuel Neuer im Tor des FC Bayern, war es am Samstag der erste Besuch als Profi. Aber der 21-Jährige konnte es eher nicht genießen, als die Berliner Fans am späten Nachmittag in seinem Rücken am lautesten ihr Lied sangen, wonach der FC Union „in der wunderschönen, immergrünen Alten Försterei“ ein Tor für sie schieße.