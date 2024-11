Wie gut ist der FC Bayern? Nicht nur der Sieg gegen Union Berlin zeigt, dass die Münchner die Liga wieder knechten wie zu besten Zeiten. Doch in der Champions League sieht die Sache anders aus. Thomas Müller bringt die Situation in einem Monolog auf den Punkt.

Von Philipp Schneider

Der turnhallengroße Raum, der die Mannschaft des FC Bayern nach den Spielen in der eigenen Arena von der Außenwelt trennt, ist keine hohle Gasse, aber trotzdem müssen hier alle durch. Es ist der gerade Weg in die Freiheit. In der Mitte der Halle gibt es einen Wartebereich für die Reporter – und an den Seiten, hinter Absperrbändern, zwei exklusive Routen für die VIPs. Spieler und Offizielle nutzen diese Pfade je nach Gefechtslage zum Flanieren oder zur Flucht. Selbst wenn keine großen Reden gehalten werden, gibt es hier immer viel zu erleben.