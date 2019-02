2. Februar 2019, 12:06 Uhr FC Bayern und Ski alpin Bayern ohne Neuer und Thiago, Garmisch ohne Abfahrt

Der Torhüter muss mit einer Blessur an der rechten Hand pausieren - und es gibt weitere Verletzte. Das Kandahar-Rennen muss ausfallen. Dennis Schröder zeigt in der NBA sein bestes Saisonspiel.

Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Verletzte: Der FC Bayern muss im Gastspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen nun doch auf Thiago verzichten. Das gab der Rekordmeister am Samstagmorgen bekannt. Der Mittelfeldspieler leidet an muskulären Problemen. Trainer Niko Kovac war zuletzt noch von einer rechtzeitigen Genesung des Spaniers ausgegangen, verzichtet in der Partie um 15.30 Uhr nun aber doch auf einen Einsatz Thiagos. Daneben fehlt auch Torhüter Manuel Neuer wegen einer nicht genauer definierten Verletzung an der rechten Hand. Er wird von Sven Ulreich vertreten. Auch die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry sind wegen Trainingsrückstands nicht dabei. Dafür rücken Lukas Mai und der 17 Jahre alte Joshua Zirkzee in den Kader.

Ski alpin, Garmisch: Die für den heutigen Samstag geplante Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist abgesagt worden. Die Organisatoren entschieden knapp eine Stunde vor Beginn, das Rennen wegen heftigen Schneefalls nicht auszutragen. Zuvor war der Start bereits heruntergesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage. Das Rennen auf der Kandahar wäre für die Speed-Fahrer um Josef Ferstl, den Super-G-Sieger von Kitzbühel, das letzte Event vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Am Sonntag (10.30/13.30 Uhr/ARD und Eurosport) ist in Garmisch noch ein Riesenslalom geplant.

Basketball, NBA: Mit einem starken Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team des deutschen Nationalspielers setzte sich am Freitag (Ortszeit) bei den Miami Heat souverän 118:102 (72:53) durch und feierte den siebten Erfolg in Serie. Schröder traf elf seiner 13 Würfe aus dem Feld, erzielte 28 Punkte und stellte damit seine zweitbeste Leistung dieser Saison ein. Teamkollege Russell Westbrook kam mit 14 Zählern, 12 Rebounds und 14 Assists auf sein fünftes Triple-Double (zweistellige Werte in drei Kategorien) in Serie. Paul George überragte mit 43 Punkten. Die Thunder halten damit den dritten Platz in der Western Conference. Die Boston Celtics gewannen ohne Daniel Theis mit 113:99 (56:47) bei den New York Knicks. Mit dem achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen bleiben die Celtics im Rennen um eine Spitzenposition im Osten. Theis kam nicht zum Einsatz.

Fußball, Hertha BSC: Sinan Kurt verlässt Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 22-Jährige zum österreichischen Zweitligisten WSG Wattens. Kurts Vertrag in der Hauptstadt lief ursprünglich noch bis Saisonende. Der Mittelfeldspieler war 2016 vom Rekordmeister Bayern München zu Hertha gekommen. "Wattens ist sowas wie die letzte Chance für ihn, zurück in den Fokus der Bundesliga zu gelangen", sagte Kurts neuer Trainer Thomas Silberberger. Tatsächlich hatte sich Kurt weder bei Bayern noch bei den Berlinern durchsetzen können. In der laufenden Saison machte er für Herthas Profiteam kein Spiel, insgesamt kam er überhaupt nur dreimal für Berlin in Pflichtspielen zum Einsatz.

Basketball, Euroleague: Bundesliga-Tabellenführer Bayern München hat in der Basketball-Euroleague für eine Überraschung gesorgt. Gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul setzte sich das Team von Trainer Dejan Radonjic nach zweimaliger Verlängerung mit 90:86 (80:80, 66:66, 29:34) durch und feierte den elften Sieg im 21. Spiel. Das türkische Starensemble verpasste mit der erst dritten Niederlage die vorzeitige Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale.

Die Münchner, die die Runde der letzten Acht ebenfalls fest im Visier haben, lieferten dem Favoriten wie schon im Hinspiel einen harten Kampf und konnten sich anders als in Istanbul am Ende belohnen. Die Entscheidung fiel erst zwölf Sekunden vor Schluss der zweiten Verlängerung durch einen Dreier von Vladimir Lucic. Der türkische Meister musste vor 6400 Zuschauern in der Münchner Halle ohne Topscorer Jan Vesely auskommen, der aufgrund einer Meniskus-Operation mehrere Wochen ausfällt. Beste Werfer für die Gastgeber waren Derrick Williams und Stefan Jovic mit je 19 Punkten, bei den Gästen überzeugte Ali Muhammed (23).

Fußball, Transfer: Heiko Westermann verstärkt ab Februar Fortuna Düsseldorf. Zusammen mit Cheftrainer Jens Langeneke und dem weiteren Co-Trainer Florian Welsche wird der ehemalige Abwehrspieler die B-Junioren in der Bundesliga West betreuen. Der 35-Jährige lief 27 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf und absolvierte 318 Bundesligspiele.

Basketball, NBA: Die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki haben ein spektakuläres Tauschgeschäft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgeschlossen. Die Texaner nehmen unter anderem den lettischen Youngster Kristaps Porzingis von den New York Knicks unter Vertrag, wie die Knicks am Donnerstag (Ortszeit) bestätigten.

Die Mavs verpflichteten damit neben Nowitzki und Sloweniens Europameister Luka Doncic den dritten europäischen Star. Der 23 Jahre alte Porzingis fällt derzeit allerdings noch langfristig nach einer Knieverletzung aus. Neben ihm kommen Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee zu den Mavs, die dafür Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews und zwei zukünftige Draftpicks abgeben. Dallas liegt derzeit hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference.