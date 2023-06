Kommentar von Philipp Schneider

Die Idee der Tafelrunde wurde erstmals von dem anglonormannischen Dichter Wace (um 1150) in die Geschichte von König Artus eingeführt. Artus habe den runden Tisch erfunden, damit es nicht zu Streitigkeiten um die besten Plätze kam. An dem damals innovativen Möbelstück saßen der Legende nach die ehrenwerten Ritter Gawain, Lancelot und Parzival und diskutierten darüber, wo sich wohl der Heilige Gral verstecken möge, der dem Entdecker Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher Fülle verheißen würde. Und, ach ja: Der König selbst saß übrigens nicht in der Tafelrunde.