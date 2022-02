Von Christof Kneer

Da saß er nun und konnte nicht anders. "Eine Witz-Idee" sei das, schimpfte Uli Hoeneß und sah nicht so aus, als könne er über die Pointe lachen. Es sei doch "lächerlich", die Einführung von Playoffs in Erwägung zu ziehen, schimpfte er weiter, aber die neue Geschäftsführerin der DFL denke offenbar "Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann". In keiner großen Liga der Welt gebe es Playoffs, schimpfte er noch mal weiter, "nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in Frankreich". Das sei "doch nur ein Gesetz gegen Bayern München".