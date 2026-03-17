Zum Hauptinhalt springen

MeinungProtest gegen Díaz-SperreDer FC Bayern hat es mit seinem Furor übertrieben

Kommentar von Johannes Aumüller

Lesezeit: 3 Min.

Er fällt, und danach gibt es Gelb-Rot wegen Schwalbe: der Münchner Angreifer Luis Díaz.
Er fällt, und danach gibt es Gelb-Rot wegen Schwalbe: der Münchner Angreifer Luis Díaz. Christof Koepsel/Getty

Das Mokieren über die Schiedsrichterei hat beim FC Bayern Tradition. Aber für das Vorgehen nach dem Leverkusen-Spiel braucht es schon eine spezielle Form der Kraftmeierei und Wirklichkeitswahrnehmung.

In einem gewissen Sinn ist es ein wenig bedauerlich, dass die Bayern nur einen Teil des Weges gegangen sind. Nach dem Urteil eines sogenannten Einzelrichters des DFB-Sportgerichts in Sachen Luis Díaz wären noch Einsprüche vor dem kompletten Sportgericht, dem DFB-Bundesgericht sowie theoretisch sogar dem Schiedsgericht für Vereine und Lizenzligen möglich gewesen (der Gang vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe jedoch nicht mehr). Das hätten recht ungewöhnliche sportjuristische Auseinandersetzungen werden können. Aber mit Ablauf der Frist am Dienstag war dann klar, dass die Münchner auf weitere Schritte verzichten und die Sperre für Díaz nach seiner gelb-roten Karte gegen Bayer Leverkusen somit rechtskräftig ist.

Zur SZ-Startseite

Proteste nach Leverkusen-Spiel
:Der Geist von Real Madrid umweht die Bayern

Sogar Uli Hoeneß meldet sich: Die Münchner beschweren sich beim 1:1 in Leverkusen über nahezu jede missliebige Entscheidung des Referees. Dabei eignet sich das Spiel nicht für Grundsatzkritik.

SZ PlusVon Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite