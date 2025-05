Jonah Kusi-Asare ist sieben Monate älter als Lennart Karl, und auch in Sachen Bundesliga-Debüt ist der Angreifer dem 17-jährigen Mitspieler im rechten Mittelfeld zuvorgekommen. Dabei stand Karl schon gegen Inter Mailand im Kader und vor zwei Wochen in Heidenheim auch bereits an der Seitenlinie, als sich Trainer Vincent Kompany doch noch umentschied und den Youngster wieder auf die Bank beorderte. Aber in den kommenden Tagen und Wochen wird Lennart Karl sehr viel mehr auf sich aufmerksam machen können als der schlaksige Stürmer. Und das nicht nur, weil Kusi-Asare für das Halbfinale um die deutsche U19-Meisterschaft bei Bayer Leverkusen gelb-rot-gesperrt ist. Karl ist auch noch für die U17 des FC Bayern einsetzbar, die im Viertelfinale steht. Außerdem steht ab Ende nächster Woche die U17-EM an, und danach für Karl voraussichtlich auch gleich noch die Klub-WM mit den Profis, bei denen er zuletzt regelmäßig mittrainierte – und wo er auch „sehr gut ankommt“, wie Bayerns Sportdirektor Christoph Freund erzählt.

Weniger gut kam Karls Leistung am vergangenen Samstag nur beim Gegner an. Die Bayern verfügen gerade über eine „Mega-Talentdichte“, wie U19-Trainer Peter Gaydarov es formuliert. Diese habe in jüngerer Zeit sogar noch zugenommen – sie gehen bei den Bayern davon aus, dass in den kommenden Jahren wieder vermehrt hauseigene Spieler bei den Profis landen können. Beim U19-Viertelfinale hatten einige ihre auffälligen Momente, etwa der Doppeltorschütze Felipe Chavez oder auch der umsichtige Kapitän David Santos Daiber, der schon viel Souveränität ausstrahlt.

Trotzdem stach Lennart Karl beim 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund am Bayern-Campus hervor, nicht nur, aber besonders sehenswert in der 82. Spielminute: Karl nimmt einen weiten Ball des Torwarts mit der Brust an, dreht sich, sprintet los. Ein Gegenspieler kommt nicht hinterher, einen weiteren überspielt er mit Ball am Fuß. Entgegen seiner häufigen Robben-ähnlichen Antritte zieht er diesmal außen vorbei, und dann trifft er mit einem präzisen, flachen, unhaltbaren Schuss ins ferne Eck – die viel umjubelte Entscheidung. Beim FC Bayern hielten sie sich in der Vergangenheit gerne lange zurück, wenn es darum ging, die allerbesten hervorzuheben, besonders gut funktioniert hatte das einst bei Toni Kroos. Doch über den Jungen mit der Nummer Sieben sagt Markus Weinzierl, der sportliche Leiter am Bayern-Campus: „Ich glaube, er ist von uns unverhinderbar.“

Eine große Karriere verhindern kann wohl nur er selbst, soll das wohl heißen. Doch auch da sind sie zuversichtlich, dass der dynamische Außenbahnspieler mit dem niedrigen Schwerpunkt nicht abhebt. Sein Berater ist Michael Ballack, viele erzählen, der einstige Bayern-Spieler achte besonders darauf, dass sein Schützling weiter hart an sich arbeite. Das Training bei den Profis scheint ihm eher gutzutun, Trainer Gaydanov findet sogar, dass Karl allein „in den letzten Wochen Riesensprünge“ gemacht habe. Vor allem im Defensivspiel habe er sich weiterentwickelt, nach vorn ist er sowieso schon brandgefährlich. Er erinnert manchmal an Arjen Robben, ein Linksfuß auf Rechts eben, bisweilen auch an die Antritte eines Lothar Matthäus. „Erst fleißig sein, dann die Qualität mit dem Ball einbringen – wenn er die Kombi beibehält, steht ihm eine Riesen-Karriere bevor“, sagt Gaydanov.

Den Einkauf von Tim Bischof sollen sie am Campus ein wenig naserümpfend aufgenommen haben

Dass die Bayern gleich mit zwei Junioren-Mannschaften noch im Meisterschaftsrennen sind, freut natürlich auch Christoph Freund. Titel, findet er, würden den Jungs ja auch Selbstvertrauen geben. Ein maßgebliches Ziel sind diese Titel allerdings nicht, und so treten gerade die besten Campus-Talente immer wieder getrennt voneinander auf, auch die Spieler des als besonders stark eingeschätzten U17-Jahrgangs. Wenn die Entscheider das Gefühl haben, dass für eine individuelle Entwicklung gerade eher eine Dosis Männerfußball gebraucht wird als ein bedeutsames U19-K.o.-Spiel, dann spielt einer eben in der U23 und reist zum FV Illertissen (2:2). Vergangenen Freitag waren es nicht weniger als sieben U19-Junioren, obwohl am Sonntag die Partie gegen Dortmund anstand.

Auf die Frage, warum angesichts der günstigen Lage dann noch einer wie Tim Bischof, 19, verpflichtet wird, der für Hoffenheim schon Bundesliga-Stammspieler ist, sagt Weinzierl: „Konkurrenzkampf ist hier ja immer.“ Den Einkauf für den kommenden Sommer sollen sie am Campus aber schon auch ein wenig naserümpfend zur Kenntnis genommen haben. Karl sagt von sich in einem hauseigenen Interview: „Ich möchte mich aber unbedingt hier beim FC Bayern durchsetzen und eines Tages für den Verein in der Champions League spielen.“ Das werden sie sehr gerne hören, zumal sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.