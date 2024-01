Von Sebastian Fischer

Thomas Tuchel hätte durchaus etwas beitragen können zur kontroversesten Szene des Abends, die Erinnerung an eine unrühmliche Episode seiner Trainerlaufbahn zum Beispiel. Er hat schließlich auch schon mal gerangelt an der Seitenlinie, oder zumindest so etwas in der Art. Unvergessen, wie er sich 2022 als Trainer des FC Chelsea mit Antonio Conte zankte, dem damaligen Coach von Tottenham Hotspur. Erst ließen sie einander beim Handschlag nicht mehr los, dann starrten und brüllten sie sich an und mussten zurückgehalten werden.