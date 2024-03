Der Trainer hält eine so energische Motivationsrede, dass er sich am Fuß verletzt - aber er erreicht seine Mannschaft: Über ein 3:0 gegen harmlose Römer, das dem FC Bayern ein bisschen Hoffnung macht, die Saison noch retten zu können.

Von Sebastian Fischer

Die Geschichte, wie der FC Bayern an einem Dienstagabend im März vorerst gerettet hat, was von dieser Saison noch übrig ist, begann mit Schmerzen. "Ich habe im Rahmen meiner letzten Ansprache in eine Tür getreten und mir dabei, glaube ich, einen Zeh gebrochen - zumindest fühlt es sich so an", sagte Thomas Tuchel, nachdem er gegen Mitternacht leicht humpelnd das Podium für die Pressekonferenz erklommen hatte.