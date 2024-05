Beim FC Bayern waren Spieler schon immer wichtiger als die Herren an der Seitenlinie, auch deshalb steht der Klub noch ohne Coach da. Die Folgen dieser Haltung bekommt der Sportvorstand Max Eberl nun ebenso zu spüren wie die neue Dynamik in der Führungsetage.

Kommentar von Christof Kneer

Nicht einmal 24 Stunden lagen zwischen zwei Pressekonferenzen, die sie sich beim FC Bayern lieber nicht mehr anschauen sollten. Zu sehen bekämen sie zwei interessante Trainer, die in großer Lässigkeit ausgezeichnete Sachen von ihren jeweiligen Podien heruntersagten. Wer angesichts des auf entspannte Weise staatsmännischen Bundestrainers Julian Nagelsmann auf die Idee verfiel, mit diesem Trainer ein kleines Bier trinken zu wollen, geriet tags darauf in einen Gewissenskonflikt, weil der Trainer Thomas Tuchel mit seinem Auftritt ebenfalls für den gemeinsamen Konsum eines Getränks (sein Lieblingsgetränk: Kamille-Ingwertee) warb. Alles in allem lässt sich sagen, dass man innerhalb von nicht einmal 24 Stunden zwei guten Typen begegnete, die bestimmt auch ganz hervorragend den FC Bayern trainieren könnten.