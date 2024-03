Kommentar von Philipp Schneider

Da hat also der FC Bayern nach ewigem Ringen endlich einen neuen Sportchef vorgestellt, von allen Seiten dringt Applaus in die Arena - und was macht der Trainer Thomas Tuchel? Er begibt sich vor die Kamera und begrüßt den neuen Kollegen in der Öffentlichkeit mit den Worten: "Lag ja nicht in meiner Entscheidung, müssen Sie diejenigen fragen, die es entschieden haben." Er habe "keinen Kontakt zu ihm, nie mit ihm gesprochen"; er sei "nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen", aber "dem Verein ist das sehr wichtig, und als Trainer hast du das zu respektieren".