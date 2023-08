Von Philipp Schneider, Singapur

Singapur, sagt Thomas Tuchel, sei für ihn die Stadt der Dachterrassen. Er sei jetzt schon mit dem dritten Klub in dem Kleinstaat an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel, aber am Ende lande er immer wieder auf einer Dachterrasse. "Pretty impressive" seien die, sehr beeindruckend. Und da hat der Trainer des FC Bayern selbstverständlich recht. So wie einer in München immer im Biergarten landet und in Prag in einem Jazz-Keller, so hat er in Singapur die Wahl zwischen all den Hochhäusern, die jeweils mit der spektakulärsten Aussicht werben.