Aus dem Stadion von Maik Rosner

Hinterher genügten wenige Minuten, um ein Abbild der erheblich gedrückten Stimmung beim FC Bayern in hochkonzentrierter Form zu bekommen. Wie ein Destillat des großen Verdrusses wirkten jene Sätze, die die Münchner Spieler und Thomas Tuchel nach dem 1:1 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim aussprachen. Der immer noch neue Trainer wirkte nach seinem fünften Pflichtspiel mit den Bayern erstmals richtig angefasst, obwohl er in seinen ersten drei Dienstwochen in München schon mehr erlebt hat als manch ein Kollege andernorts in einer ganzen Saison. Bisher hatte Tuchel die Enttäuschungen stets ruhig moderiert. Nach der 0:3-Niederlage bei Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am vergangenen Dienstag hatte er sogar gesagt, er habe sich in seine neue Mannschaft "schockverliebt".