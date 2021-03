Der ehemalige Bayern-Spieler ist am Dienstag im Alter von 63 Jahren gestorben. Er war das erste Migrantenkind türkischer Abstammung in der Bundesliga.

Von Celine Chorus

Dass er zum Vorreiter für alle türkischen Migrantenkinder in der Fußball-Bundesliga werden würde, hatte Erhan Önal auch der Entschlossenheit eines Freundes zu verdanken: "Er war zum Probetraining beim FC Bayern angemeldet und hat mich überredet, mitzukommen", erinnerte sich der spätere türkische Nationalspieler einst in einem Interview mit der AZ.

Im Alter von acht Jahren war Önal mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Beim SV Schwarz-Weiß München sammelte er seine ersten Erfahrungen mit dem Ball - aber als Jugendlicher den Sprung zum FC Bayern schaffen? Önal ging ohne hohe Erwartungen in das Probetraining, doch zu seiner Überraschung war man begeistert von seinen Qualitäten. Nach vier Jahren bei den Amateuren gelang ihm in der Saison 1976/77 der Aufstieg zu den Profis und damit - als erstes Migrantenkind türkischer Abstammung - in die Bundesliga. Als erster türkischer Spieler hatte vor ihm schon Torhüter Özcan Arkoc beim Hamburger SV Geschichte geschrieben. Im Januar 1977 stand Önal zudem für die Amateure auf dem Platz, als diese im Achtelfinale des DFB-Pokals auf die Profis des FC Bayern trafen; beim 3:5 erzielte er den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 3:4.

Nach 18 Einsätzen in zwei Jahren, darunter auch im Europapokal der Landesmeister, war für ihn in München allerdings Schluss. Er wechselte nach Belgien zu Standard Lüttich und anschließend zum türkischen Verein Galatasaray Istanbul, bei dem der Abwehrspieler zu einer der prägenden Figuren wurde und große nationale Erfolge feierte - zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg. Auch sein Sohn Patrick Mölzl, der nach der Trennung der Eltern bei der Mutter aufwuchs, spielte nach ihm für den FC Bayern.

In den vergangenen Jahren hatte Önal mit verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. 2011 erlitt er eine Gehirnblutung, es blieben leichte Sprach- und Bewegungsschwierigkeiten. Am Dienstag ist der einstige Libero, der in der Türkei wegen seines Bartes den Spitznamen Papaz Erhan (Priester Erhan) erhalten hatte, im Alter von 63 Jahren verstorben. "Er war ein sehr lustiger, extrem sympathischer Mensch, den wir alle sehr gemocht haben. Wir werden ihn vermissen und ihn immer in unserer Erinnerung behalten", bekundete Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch sein Mitgefühl mit der Familie seines ehemaligen Mitspielers.