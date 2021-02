Von Sebastian Fischer

Die Geschichte von Joshua Zirkzee beim FC Bayern, die noch vor kurzem eine beinahe ausschließlich verheißungsvolle war, könnte theoretisch mit einem Tritt zu Ende gegangen sein. Anfang Januar spielte der Stürmer in der dritten Liga für die zweite Mannschaft im Derby gegen den TSV 1860, bei einer Grätsche traf er den gegnerischen Torwart Marco Hiller im Gesicht, sah die rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt. Danach war er nicht mehr im Einsatz, bis ihn die Bayern am Montag, dem letzten Tag der Winter-Transferperiode, zum FC Parma in die Serie A verliehen - inklusive Kaufoption für die Italiener.

"Wir hoffen, dass er viele Tore schießt. Er war bei uns nicht zufrieden", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky. "Das war im letzten Jahr anders. Da hat er einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir deutscher Meister geworden sind."

Der Niederländer Zirkzee, 19, galt in der vergangenen Saison tatsächlich als ein Angreifer, der in den seltenen Momenten einspringen könnte, in denen Robert Lewandowski eine Pause braucht. Vier Bundesliga-Tore trug er zum Titel bei, zwei davon Ende 2019 in seinen ersten acht Minuten bei den Profis. Im Oktober 2020 kam dann aber der erfahrene Eric Maxim Choupo-Moting als Lewandowski-Backup. Und Trainer Hansi Flick sagte über Zirkzee, der sei ein "großes Talent" - "aber Talent alleine reicht nicht immer". Es gehe auch um "die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen".

Seitdem galt Zirkzee in der Öffentlichkeit als begabter Fußballer unter dem Verdacht, sich manchmal etwas zu schnell zufrieden zu geben. Vielleicht war die Grätsche vor dem Platzverweis gegen 1860 auch Ausdruck seiner Motivation, das Gegenteil zu beweisen. Flick hatte zuvor jedenfalls gefordert, Zirkzee müsse sich bei der U23 zeigen. In der ersten Mannschaft bekam er die Gelegenheit immer seltener. Nur in drei Bundesligaspielen stand er seit dem Sommer auf dem Platz.

Häufiger hat auch der Verteidiger Chris Richards, 20, in der Hinrunde in der Liga nicht gespielt. Auch ihn hat der FC Bayern am letzten Tag der Winter-Transferperiode verliehen, zur TSG Hoffenheim. Anders als Zirkzee hat der US-Amerikaner in den vergangenen Monaten aber für sich geworben, unter anderem auch mit einem passablen Einsatz von Beginn an gegen Hertha BSC. Von einer Kaufoption ist in seinem Fall nicht die Rede.

Gemeinsam hat er allerdings mit Zirkzee, dass für beide der Schritt von der Drittligamannschaft ohne Umweg in den Kader des Triple-Siegers etwas zu groß war. Und damit sind sie inzwischen in ziemlich zahlreicher Gesellschaft.

Ebenfalls in dieser Transferperiode ging Mittelfeldspieler Leon Dajaku aus Bayerns zweiter Mannschaft zur Leihe zu Union Berlin. Schon länger ausgeliehen sind Torwart Christian Früchtl (1. FC Nürnberg), Innenverteidiger Lars Lukas Mai (Darmstadt 98) sowie die Mittelfeldspieler Adrian Fein (PSV Eindhoven), Mickael Cuisance (Olympique Marseille) und Olivier Batista-Meier (SC Heerenveen). Mittelfeldspieler Sarpreet Singh ist aus Nürnberg gerade vorzeitig zurückgekehrt, weil er sich nicht durchsetzen konnte.