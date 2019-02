Benjamin Pavard

Der Franzose kommt im Sommer fix nach München. Pavard, 22, hängt zwar aktuell noch mit Stuttgart im Abstiegskampf fest, überzeugte aber im Sommer 2018 bei der WM in Russland, als er Fußball-Weltmeister wurde. Ist universell einsetzbar, spielt in Stuttgart in der Innenverteidigung; in der französischen Weltmeistermannschaft sah man ihn hinten rechts verteidigen. Beim FC Bayern attestieren sie Pavard "sehr, sehr große Fähigkeiten". Er wird einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Ablösesumme: geschätzte 35 Millionen Euro.