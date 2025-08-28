Die Optionen für Vincent Kompany waren ziemlich rar, als der FC Bayern in Wiesbaden dringend ein Tor brauchte. Serge Gnabry hatte der Trainer im Pokalspiel gegen den Drittligisten schon beim Stand von 2:1 für die Münchner eingewechselt, nun war dem Außenseiter auch noch der Ausgleich gelungen. An Offensivspielern saßen auf der Bank noch Jonah Kusi-Asare, 18, und Wisdom Mike, 16. Dort blieben sie auch bis zum Schluss. Das entscheidende Tor zum 3:2 in der Nachspielzeit schoss mal wieder Harry Kane, es war sein sechster Treffer im dritten Pflichtspiel dieser Saison.
FC BayernStürmer gesucht, „körperlich bereit“, erfahren und torgefährlich
- FC Bayern Sportvorstand Max Eberl hält Nicolas Jackson vom FC Chelsea für geeignet als Leihspieler für den Münchner Kader.
- Der 24-jährige Senegalese Jackson erzielte in seiner besten Saison 14 Tore in 35 Spielen für Chelsea.
- Trainer Vincent Kompany hatte den Bayern-Kader als zu klein bezeichnet und braucht mehr Offensivoptionen neben Harry Kane.
Sportvorstand Max Eberl hält Nicolas Jackson vom FC Chelsea für geeignet für den FC Bayern. Nicht nur das 3:2 in Wiesbaden zeigt den Bedarf, sondern auch eine Einschätzung von Vincent Kompany.
Von Sebastian Fischer, Wiesbaden
