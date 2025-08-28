Sportvorstand Max Eberl hält Nicolas Jackson vom FC Chelsea für geeignet für den FC Bayern. Nicht nur das 3:2 in Wiesbaden zeigt den Bedarf, sondern auch eine Einschätzung von Vincent Kompany.

Von Sebastian Fischer, Wiesbaden

Die Optionen für Vincent Kompany waren ziemlich rar, als der FC Bayern in Wiesbaden dringend ein Tor brauchte. Serge Gnabry hatte der Trainer im Pokalspiel gegen den Drittligisten schon beim Stand von 2:1 für die Münchner eingewechselt, nun war dem Außenseiter auch noch der Ausgleich gelungen. An Offensivspielern saßen auf der Bank noch Jonah Kusi-Asare, 18, und Wisdom Mike, 16. Dort blieben sie auch bis zum Schluss. Das entscheidende Tor zum 3:2 in der Nachspielzeit schoss mal wieder Harry Kane, es war sein sechster Treffer im dritten Pflichtspiel dieser Saison.