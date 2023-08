Kommentar von Felix Haselsteiner

Natürlich erinnert man sich in München gerne an den 28. August 2009, an dem sich kurz vor Transferschluss die Geschichte des FC Bayern veränderte. Für 25 Millionen Euro wechselte damals der Flügelstürmer Arjen Robben zum FC Bayern, als er bemerkte, dass das Gedränge im teuer eingekauften Ensemble von Real Madrid (mit Cristiano Ronaldo, Kaka und Karim Benzema) ihm die Chance auf einen Stammplatz rauben würde. Der wartete dann in der Fröttmaninger Arena auf Robben.