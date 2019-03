Lucas Hernandez (2019)

Noch ist er nicht da, aber Lucas Hernandez eilt ein vortrefflicher Ruf voraus: Wer kommt sonst schon als Weltmeister zum FC Bayern? Mit seinen 80 Millionen Ablöse ist der Franzose von Atletico Madrid der mit Abstand kostspieligste Zugang in der Münchner Vereinsgeschichte. Mit dem derzeit verletzten 23-Jährigen bekommen die Bayern einen resoluten Abwehrspieler, der innen oder links spielen kann. Gleichzeitig ist Hernandez wohl nur der Auftakt für eine enorme Shopping-Tour des Rekordmeisters. Nichts weniger als das "größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern hatte", kündigte Präsident Uli Hoeneß ja an. Es dürften neben dem bereits verpflichteten Benjamin Pavard also noch weitere teure Spieler folgen. Mit Sicherheit ähnlich teuer wie Hernandez' Vorgänger - die auch schon einiges gekostet haben.