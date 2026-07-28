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FC BayernPalhinha und Boey zu verkaufen, Olise nicht

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Soll seine „nächsten Schritte woanders gehen“, wenn es nach dem FC Bayern geht – aber erst mal trainiert er am Tegernsee: João Palhinha in Rottach-Egern.
Soll seine „nächsten Schritte woanders gehen“, wenn es nach dem FC Bayern geht – aber erst mal trainiert er am Tegernsee: João Palhinha in Rottach-Egern. Alexandra Beier/AFP

Die „Transfers auf der Kaufseite“ sind abgeschlossen, Michael Olise bleibt „natürlich“, aber fertig ist der Kader des FC Bayern nicht. Den Klub sollen weitere Spieler verlassen – was kompliziert werden könnte.

Von Sebastian Fischer, Rottach-Egern

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Die Saison des FC Bayern beginnt in diesem Jahr wieder dort, wo die „Dägansäa“ die Mannschaft begrüßen. So heißt der Fanklub im Tegernseer Tal, der am Montagnachmittag sein Banner auf der kleinen Tribüne im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern aufhing, der Wallberg als Panorama.

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