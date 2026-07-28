Die „Transfers auf der Kaufseite“ sind abgeschlossen, Michael Olise bleibt „natürlich“, aber fertig ist der Kader des FC Bayern nicht. Den Klub sollen weitere Spieler verlassen – was kompliziert werden könnte.

Die Saison des FC Bayern beginnt in diesem Jahr wieder dort, wo die „Dägansäa“ die Mannschaft begrüßen. So heißt der Fanklub im Tegernseer Tal, der am Montagnachmittag sein Banner auf der kleinen Tribüne im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern aufhing, der Wallberg als Panorama.