Von Philipp Schneider

Beim FC Bayern sind gerade die Wochen der legendären letzten Male angebrochen. Das liegt, wie könnte es anders sein, an Thomas Müller. Wenn ein Weltmeister aufhört bei einem Klub, in dem er alle Jugendmannschaften durchlief und dem er niemals fremdging, dann schleichen sich die Menschen gedanklich heran an seinen Abschied. Alles noch mal genießen! Müllers letzter Auftritt in der Champions League, Müllers letztes Spiel gegen Mainz 05, Müllers drittletzte Einwechselung in der Arena, Müllers vorletzter richtig guter Witz über den FC Bayern – und jetzt, am Samstag in Leipzig, aller Voraussicht nach: Müllers letzte deutsche Meisterschaft. Übrigens seine 13. Niemand in der Geschichte der Bundesliga kannte die Schale je besser, Müller wird sie vor seinem Abschied mehr als doppelt so häufig gestemmt haben wie der Hamburger SV (6 Titel).