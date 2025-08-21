Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz zeigt sich der Sportvorstand des FC Bayern ungewohnt emotional. Eberl lässt durchblicken, wie sehr er sich durch den von Uli Hoeneß verhängten Kaufstopp in seiner Arbeit behindert fühlt.

Von Philipp Schneider

Das Ende ging unter in einem Lacher im Tieftonbereich, er pendelte irgendwo zwischen 16 und 150 Hertz, mithin war er für das menschliche Ohr gerade so noch wahrnehmbar. Satt und dreckig. Den erstaunten Zuhörern kam es so vor, als stiege dieser Lacher aus den Untiefen des Max Eberl in die Höhe und von dort hinaus in die Welt. Und so war es vermutlich auch. Max Eberl lachte über seinen eigenen Spruch, mit dem er ganz am Ende einer denkwürdigen Pressekonferenz einen Einblick in sein Seelenleben gegeben hatte.