Von Christof Kneer

Thomas Tuchel sah, dass die Meisterschaft plötzlich wieder nahegerückt war, unerwartet, ein Geschenk, das man eigentlich nicht ausschlagen kann. Er spürte, dass nun der Moment gekommen war, um alles zu vergessen, was er über Fußball wusste. Selten war es so egal, in welcher Grundordnung seine Mannschaft spielte, es ging jetzt nur noch darum, ein Tor zu schießen. Tuchel würde in dieser 85. Spielminute all in gehen, er würde jetzt Jamal Musiala und Mathys Tel einwechseln. Eine Sache, die er über Fußball wusste, durfte er dabei aber doch nicht vergessen: In einer Mannschaft dürfen immer nur elf spielen, er musste also zwei Spieler rausnehmen. Den Außenverteidiger Mazraoui brauchte er jetzt nicht mehr, okay. Aber wen noch?