Max Eberl versuchte gar nicht erst, über das Spiel zu sprechen, ohne das Thema des Tages zu erwähnen, aus seiner Sicht gehörte beides ohnehin zusammen. „Gerade in der Offensive ist der Kader eben so, dass wir kaum reagieren können“, sagte er, als er nach den Lehren aus dem kurz zuvor über die Zeit gebrachten 3:2-Sieg beim FC Augsburg gefragt worden war, der nach zwei späten Gegentoren fast noch zu einem 3:3 hätte werden können: „Wir können nicht die Spieler wechseln. Wir können keine neuen Impulse bringen. Die Jungs müssen mehr oder weniger durchspielen.“
FC BayernMünchner Leihtheather
Lesezeit: 4 Min.
- Die geplante Leihe von Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea scheitert kurz vor Vertragsabschluss am Veto der Londoner.
- Sportvorstand Max Eberl klagt über einen zu kleinen Kader und hat nur noch 48 Stunden bis Transferschluss Zeit.
- Beim 3:2-Sieg in Augsburg zeigt sich das Offensivproblem: Serge Gnabry wird von Außenverteidiger Raphael Guerreiro ersetzt, drei von vier Offensiv-Akteuren müssen durchspielen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Die Leihe von Nicolas Jackson scheitert am Veto des FC Chelsea, der Kader des FC Bayern ist immer noch zu klein – und Max Eberl wirkt langsam verzweifelt beim Versuch, seinen „Auftrag umzusetzen“.
Von Sebastian Fischer, Augsburg
Nationalstürmer Nick Woltemade:Hände hoch, das ist ein Transferüberfall!
Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?
Lesen Sie mehr zum Thema