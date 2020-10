Von Christof Kneer

Der FC Bayern, sagen sie beim FC Bayern immer, sei ein Käuferverein. Dieser Satz ist sehr selbstbewusst gemeint, er soll ausdrücken, dass die Münchner zu den wenigen Vereinen weltweit gehören, die nicht darauf angewiesen sind, Spieler zu verkaufen. Nein, Bayern ist stolz und reich und kauft Spieler selbst - manchmal sogar drei an einem Wochenende.

Aber was im Moment bei Bayern passiert, ist dann doch nicht typisch für diesen Klub. Zum Selbstbewusstsein gehört es ja auch, in den besten Läden zu shoppen, der Wühltisch im Schlussverkauf ist was für die kleinen Leute. Späte Transfers gab es beim FC Bayern punktuell zwar immer wieder mal (Robben, Martínez, Xabi Alonso) - aber dass der Klub am vorletzten Transfertag zuschlägt, als wär' er Schalke 04?

Drei Spieler müssten auf jeden Fall noch kommen, hat Hansi Flick zuletzt angedeutet, und nun hat der FC Bayern offenbar die Wünsche seines Trainers erfüllt: Neben dem Mittelfeldspieler Marc Roca, 23, von Espanyol Barcelona werden wohl auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting (31, ablösefrei, zuletzt Paris St. Germain) sowie der französische Rechtsverteidiger Bouna Sarr (28, Olympique Marseille, angeblich etwa zehn Millionen Euro) zum FC Bayern überlaufen. Die drei Spieler verbreitern nicht nur den Kader, sie passen auch in das Profil, das sie im Klub entworfen hatten: Roca füllt im Zentrum die Lücke, die Thiagos Abschied nach Liverpool hinterließ; Sarr fällt die Planstelle des Back-ups für Benjamin Pavard zu, die Joshua Kimmich zum eigenen Missvergnügen und auch zu dem des Trainers immer wieder übernehmen musste.

Und Choupo-Moting könnte tatsächlich jener Spieler sein, den es angeblich gar nicht gibt: demütig und in sich ruhend genug, um die Rolle als Stellvertreter von Robert Lewandowski zu akzeptieren - aber auch noch gut genug, um den Polen mal zu ersetzen. Die Bayern waren kürzlich sogar in derselben Stadt, als er das bewies: Beim Champions-League-Turnier in Lissabon brachte Choupo-Motings spätes Tor gegen Bergamo den späteren Finalisten Paris St. Germain überhaupt erst ins Viertelfinale. Und natürlich haben die Bayern auch schon mal gehört, wie gern PSG-Coach Thomas Tuchel von Choupo-Motings integrativem Charakter schwärmt.

Wahrscheinlich hat sich damit nun ein Transfer des Flügelspielers Callum Hudson-Odoi (19, FC Chelsea) erledigt. Choupo-Moting könnte zur Not auch auf dem Flügel aushelfen.