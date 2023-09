Am letzten Tag des Transferfensters bekommt Trainer Thomas Tuchel seinen Wunsch erfüllt: Der Portugiese Joao Palhinha soll beim FC Bayern das defensive Mittelfeld verstärken - und an die Tradition von Javi Martinez anknüpfen.

Von Christof Kneer

Erstaunlicherweise erhielt Joao Palhinha die Erlaubnis zum Abflug. Am Freitagmorgen durfte er London verlassen, um eine Reise nach München anzutreten, und niemand hinderte ihn daran. Das hat Joao Palhinha schon mal Harry Kane voraus, der den Flughafen nach Intervention seines damaligen Klubpräsidenten kürzlich nochmal verlassen musste. Auch genoss Palhinha an Bord weitere Sehenswürdigkeiten, so konnte er zum Beispiel über dem Ozean dem Bayern-Spieler Ryan Gravenberch zuwinken, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war, um sich dem FC Liverpool anzuschließen.