Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Neulich begab es sich, dass sich beim FC Bayern eine politische Initiative um den Torwart Manuel Neuer formierte. So lang ist das noch gar nicht her. Xabi Alonso hatte dem Klub bereits als möglicher Trainer abgesagt. Julian Nagelsmann auch. An Oliver Glasner dachte noch niemand. Ralf Rangnick aber, bis heute der einzige Kandidat, mit dem die Bayern vor seiner Absage ernsthafte Vertrags-Gespräche geführt haben, begann damals zu grübeln. Er überlegte ernsthaft, ob für ihn ein Abschied als Nationaltrainer Österreichs in die Lebensplanung passen könnte. Wie man heute weiß, überlegte Rangnick sehr lange. Und in jener Zeit des intensiven Grübelns, die sich im Rückblick anfühlt wie eine Ewigkeit, formierte sich das Bündnis um den Torwart Neuer.