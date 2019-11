Wer hat wen angerufen? Eine Version: Arsène Wenger meldet sich bei Karl-Heinz-Rummenigge, bekundet Interesse an einem Trainerjob beim FC-Bayern, der Verein sagt ab. Das ist die Darstellung der Münchner. Diese hat Wenger jetzt entschieden zurückgewiesen und dem Rekordmeister Indiskretion vorgehalten.

Die Münchner hatten am Donnerstag in der Bild-Zeitung erklärt, Wenger habe Rummenigge angerufen und sich interessiert am vakanten Trainerposten gezeigt - der Verein habe aber abgelehnt. Der Elsässer sei "keine Option" für Niko Kovacs Nachfolge.

Wenger zufolge war alles ganz anders. Seine Version: Rummenigge ruft ihn zuerst an, (er ruft zurück), es folgt erst unspezifisches Geplauder - und dann ein Angebot. "Mein Name kam aus dem Nichts", sagte der langjährige Teammanager des FC Arsenal am Freitag in einem Interview mit beIN Sports. "Am Mittwoch rief mich Rummenigge an, ich habe aus Höflichkeit zurückgerufen. Wir haben vier oder fünf Minuten lang geredet, maximal, und er hat berichtet, dass sie Flick für die nächsten beiden Spiele verpflichtet haben", sagte Wenger. Rummenigge habe "gefragt, ob ich Interesse habe, weil sie einen Coach suchen."

Könnte es am Ende doch noch was werden mit Wenger und den Bayern? "Ich habe gesagt, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche zu sprechen, weil ich mich in Doha aufhalte", sagte Wenger. "Das ist die wahre Geschichte."

Die Bayern hatten sich am vergangenen Sonntag in beidseitigem Einvernehmen von Kovac getrennt. Interimsweise hat Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft übernommen. Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw wird auch am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) das Sagen haben.