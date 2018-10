6. Oktober 2018, 09:06 Uhr FC Bayern Trainer Kovac verteidigt sich gegen die Kritik

Nach drei sieglosen Spielen wehrt sich Niko Kovac gegen erste Kritik an seiner Arbeit als neuer Münchner Trainer.

Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) eröffnet er die Pressekonferenz mit einem Statement vor der ersten Journalistenfrage.

Er hat auch das Gespräch mit dem Präsidenten Uli Hoeneß gesucht nach dessen Worten: "Das war nicht als Kritik gemeint, sondern als Feststellung".

Von Benedikt Warmbrunn

"Vielleicht würde ich erst einmal noch etwas sagen wollen", sagt Niko Kovac, und schon jetzt ist klar, dass dieser Freitagmittag für den Trainer des FC Bayern keiner ist wie die anderen vor den Münchner Medien. Pünktlich um 13 Uhr sitzt er auf seinem Stuhl, so wie bei jeder Pressekonferenz. Vor der ersten Journalistenfrage aber will er jetzt schon antworten, es soll auch eine Antwort sein auf seine vergangenen eineinhalb Wochen. Kovac fummelt am Mikrofon herum.

Drei Partien in Serie hat der FC Bayern vor dem Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Mönchengladbach nicht gewonnen, schon wird es für den immer noch einigermaßen neuen Bayern-Trainer ungemütlich. In der Liga und in der Champions League ist die Mannschaft Tabellenzweiter, beim 1:1 am Dienstag gegen Ajax Amsterdam war sie nicht nur nicht besser, sie war: schlechter als der Gegner. Und dann sind da noch diese Sätze von Uli Hoeneß, dem Präsidenten, der zu der von Kovac gepflegten Rotation sagte: "Das ist Sache des Trainers, der muss das entscheiden. Am Ende muss er ja auch den Kopf dafür hinhalten." So also lief die Woche, bevor Kovac nun das Mikrofon richtet.

Er spricht dann aber nicht über die Sieglosigkeit, nicht über die schlechte Leistung gegen Ajax, nicht über das Hoeneß-Zitat. Er spricht über die Wahrnehmung seiner Person nach dem Unentschieden gegen Ajax. Er sei kein Trainer, der "die Keule rausholt", der gleich nach dem Spiel "für Headlines sorgt". Er sei einer, der überlegt, was er sage, und das habe "nichts mit Ratlosigkeit zu tun, sondern ganz klar damit, dass man sich das alles noch einmal anschauen möchte". Kovac sagt: "Das wollte ich vorweg mal wegschicken."

Kovac hat mit Präsident Hoeneß nach dessen Kritik gesprochen

Die Botschaft, die Kovac vorausschickt, ist also die: dass ihn besser niemand unterschätzen sollte.

Der Trainer benennt dann, was zu der Krise geführt habe, wobei er natürlich nicht das böse Wort "Krise" verwendet. Kovac spricht von einer "kleinen Phase", entstanden durch "zu viele leichte Fehler". Die habe es auch während der sieben Siege in sieben Spielen gegeben, "aber jetzt machen wir auch zu viele Fehler, wenn wir nicht unter Druck gesetzt werden". Da er sich das 1:1 gegen Ajax erneut angeschaut hat, hat Kovac verstanden, wie es zu diesen Unkonzentriertheiten kam: "Weil jeder zu schnell nach vorne möchte."

In der Statistik habe er nachgelesen, dass seine Spieler viele intensive Läufe absolviert hätten, darunter viele lange Läufe. "Das heißt, dass die Kompaktheit nicht da war", erklärt er, "wenn du permanent hinterherläufst, wird es schwierig, wieder in das eigene Spiel reinzukommen." Das ist die Kritik, die Kovac zulässt. Dass aber die Struktur fehle? Kovac erinnert an "was weiß ich nicht alles an Superlativen" nach den ersten sieben Spielen, er sagt: "Das ist zum Schmunzeln." (Er schmunzelt nicht.) Dass er zu lasch trainieren lasse? Er erinnert daran, dass er bisher als Trainer galt, der eher zu intensive Einheiten ansetzt. "Also, Männer, jetzt wird's lustig." (Er lacht leise.)

Dass Kovac unbedingt wieder die Deutungshoheit über seine Person erlangen will, demonstriert er schließlich mit seiner Analyse der Hoeneß-Sätze. Er habe mit dem Präsidenten gesprochen, "das war nicht als Kritik gemeint, sondern als Feststellung". Der Trainer, den Kovac am Freitagmittag präsentiert, hat zwar weiterhin drei Spiele in Serie nicht gewonnen, aber er ist nun zumindest wieder ein Trainer, der nicht ratlos wirkt, der intern nicht kritisiert wird. Doch ob das alles gute Krisen-PR ist oder wirklich nur eine Kleine-Phasen-PR, das entscheidet sich erst am Samstagabend.