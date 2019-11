Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, 61, hat zwei sehr große Vorteile. Er hat Trainer-Erfahrung auf höchstem Niveau, kennt die Champions League nicht nur vom Fernseher - und er wäre verfügbar. Nach seinem Abschied von RB Leipzig hat er zwar aktuell eine Aufgabe im Red-Bull-Kosmos, aber sich die sportliche Entwicklung von New York, Rio und Liefering anzuschauen, ist für ihn bestimmt nicht so attraktiv wie Bayern-Trainer zu sein. Rangnick hat aber auch Nachteile: Sein Gegen-den-Ball-Fußball ist eher nicht die Hausphilosophie des FC Bayern und in der Vergangenheit hat er sich eher als Gegner der Münchner positioniert. Als er noch bei Hoffenheim war, sagte er: "Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, sind Sie hier richtig."