Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany , 39, vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Der Belgier ist seit Sommer 2024 im Amt und führte die Bayern in seiner ersten Saison zum Meistertitel. Sein ursprünglicher Vertrag lief noch bis Juni 2027.

„Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat“, sagte Kompany in der Mitteilung des Klubs: „Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe.“ Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des Klubs, sagte: „Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt.“

Die Vertragsverlängerung, sagte Dreesen, sei „auch ein Signal an unsere Spieler. Zudem schätze ich Vincents Besonnenheit: Er drängt sich nie in den Vordergrund und macht unsere Spieler mit seiner akribischen Arbeit besser.“