Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger schwappte eine Welle der Gewalt durch das Kino. Der Boxer Rocky Balboa prügelte auf Schweinehälften in einem Kühlhaus ein, der Vietnamveteran John Rambo lief mit dem Jagdmesser durch die amerikanischen Wälder, anstatt sich den Behörden zu ergeben. Und Clint Eastwood spielte den Inspektor Callahan, der als „Dirty Harry“ seelenruhig die letzten Bissen seines Hotdogs kaute, während er drei Bankräuber erledigte.
MeinungNagelsmann vs. KompanyDie harten Trainer sterben aus
Kommentar von Philipp Schneider
Lesezeit: 3 Min.
Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich mal wieder für sein Bäm-Bäm-Mundwerk entschuldigen. Es müssen aber auch nicht alle Fußballtrainer so sein wie Vincent Kompany.
FC Bayern in der Champions League:Gewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen
Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.
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