Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger schwappte eine Welle der Gewalt durch das Kino. Der Boxer Rocky Balboa prügelte auf Schweinehälften in einem Kühlhaus ein, der Vietnamveteran John Rambo lief mit dem Jagdmesser durch die amerikanischen Wälder, anstatt sich den Behörden zu ergeben. Und Clint Eastwood spielte den Inspektor Callahan, der als „Dirty Harry“ seelenruhig die letzten Bissen seines Hotdogs kaute, während er drei Bankräuber erledigte.