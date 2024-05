Kommentar von Christof Kneer

Am Ende einer wieder mal tadellos turbulenten Woche deutete einiges darauf hin, dass der FC Bayern für die kommende Saison offenbar doch mit einem Trainer plant. Zu hören war, die Verhandlungen mit dem FC Burnley seien derart fortgeschritten, dass sich die Bayern bei der Verpflichtung des Trainers Vincent Kompany höchstens noch selbst in die Quere kommen könnten. Was, andererseits, ja auch schon mal passiert sein soll in den vergangenen Wochen.