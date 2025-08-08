Nach dem 4:0 im Testspiel gegen Tottenham wirkt Sportvorstand Eberl beseelt wie selten – das passt zum neuen Tonfall beim FC Bayern. Offenkundig haben sich die Münchner vorgenommen, nach turbulenten Jahren mehr Ruhe in ihr Organigramm zu bringen.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Zwei verdiente Angestellte des FC Bayern betraten am Donnerstagabend nacheinander die Bühne der Münchner Fußballarena. Und obwohl der eine schon seit zwei Jahren im Klub ist und der andere immerhin 15 Monate, überkam die Zuhörer von Harry Kane und Max Eberl das Gefühl, es handle sich um zwei gänzlich unbekannte Personen. Harry Kane sah zwar noch immer aus wie Harry Kane. Aber er sprach nach diesem lockeren 4:0 im Testkick gegen eine reisemüde Truppe von Tottenham Hotspur über Dinge, über die man diesen Typen, der angeblich Harry Kane war, noch nie hatte reden hören. Traute man der Tonspur und dem belastenden Videomaterial, dann hatte Kane erstmals seit der letzten Eiszeit (Dezember 2022) einen Elfmeter verschossen. Und zwar so weit über das Tor, dass der Ball irgendwo im Bereich der Reihen X, Y, Z niedergegangen seien musste.