Von Philipp Schneider, Seoul

Der Spieler mit dem erstaunlichsten Auftritt auf dem Rasen von Seoul schlich sich hernach aus dem Stadion, als habe er einen Handelfmeter verschuldet und die rote Karte gesehen. Das Käppi tief in die Stirn gezogen, nutzte er die Gunst der Ablenkung und drückte sich hinter dem Rücken von Joshua Kimmich vorbei, der gerade fleißig Interviews gab. Für gewöhnlich erzählen Spieler gerne von ihren Erlebnissen, wenn sie das Siegtor geschossen haben; das gilt sogar für Testspiele unter tropischen Bedingungen wie dieses 2:1 des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur. Zuvor, auf dem Rasen, hatte der Spieler seinen Treffer auch noch angemessen gefeiert. Mit einem Gesichtsausdruck, der zwischen Grimm und Trotz changierte. Den trug er jetzt noch immer. Aber alles an ihm sagte: Lasst mich, ich will in den Bus!