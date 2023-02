Nach dem Wirbel um die Entlassung von Toni Tapalovic hat der FC Bayern München einen neuen Torwarttrainer: Michael Rechner, Wunschkandidat von Trainer Julian Nagelsmann, wechselt vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim mit sofortiger Wirkung nach München. Der 42-Jährige, seit 2008 bei der TSG tätig, soll laut kicker eine mittlere sechsstellige Ablöse kosten. In Hoffenheim hatte er einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Die Bayern hatten Tapalovic im Januar nach elfeinhalb Jahren in München freigestellt. Tapalovic galt als enger Vertrauter von Kapitän Manuel Neuer, der die Verantwortlichen wegen der Entlassung in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung scharf angegriffen hatte. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigten Gespräche mit Neuer an, dessen Vertrag bis 2024 läuft.

"Mit dem Wechsel von Michael nach München geht hier nicht weniger als eine Ära zu Ende", sagte TSG-Direktor Alexander Rosen. Rechner habe "Generationen von Torhütern geformt. Er ist ein Bessermacher." Nagelsmann kennt Rechner aus seiner Zeit als Trainer in Hoffenheim.