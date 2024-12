Von Christof Kneer

So weit bisher bekannt ist, haben die einschlägigen Talkshows zu diesem Thema noch keine Sondersendungen angekündigt. Das überrascht, könnte aber an der aktuellen Reizüberflutung liegen, die es schwierig macht, sich zwischen all den krisenhaften Lagen zu entscheiden. Vielleicht liegt es aber auch einfach an Oliver Baumann.