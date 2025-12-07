Zum Hauptinhalt springen

Torwartduell beim FC BayernVorteil Urbig

Lesezeit: 5 Min.

Seine Coolness überzeugt und überrascht: Jonas Urbig erlebte in Stuttgart einen gelungenen Arbeitstag als Bayern-Torwart.
Seine Coolness überzeugt und überrascht: Jonas Urbig erlebte in Stuttgart einen gelungenen Arbeitstag als Bayern-Torwart. (Foto: Tom Weller/dpa)

Jonas Urbig oder Alexander Nübel – bedeutet das 5:0 der Bayern in Stuttgart eine Vorentscheidung in der Torhüterfrage des FC Bayern? Tendenz: auf jeden Fall.

Von Christof Kneer, Stuttgart

Die Parade wirkte etwas unkonventionell, aber sie erfüllte ihren Zweck. Lorenz Assignon lenkte den Ball zwar nicht vorschriftsgemäß mit den Fingerspitzen, sondern mit dem Ellenbogen am Tor vorbei, aber er überzeugte in dieser Szene vor allem mit seinem Stellungsspiel. Er stand so günstig, dass der kleine Ellenbogenkontakt ausreichte, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.

