Die Parade wirkte etwas unkonventionell, aber sie erfüllte ihren Zweck. Lorenz Assignon lenkte den Ball zwar nicht vorschriftsgemäß mit den Fingerspitzen, sondern mit dem Ellenbogen am Tor vorbei, aber er überzeugte in dieser Szene vor allem mit seinem Stellungsspiel. Er stand so günstig, dass der kleine Ellenbogenkontakt ausreichte, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.