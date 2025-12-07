Die Parade wirkte etwas unkonventionell, aber sie erfüllte ihren Zweck. Lorenz Assignon lenkte den Ball zwar nicht vorschriftsgemäß mit den Fingerspitzen, sondern mit dem Ellenbogen am Tor vorbei, aber er überzeugte in dieser Szene vor allem mit seinem Stellungsspiel. Er stand so günstig, dass der kleine Ellenbogenkontakt ausreichte, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.
Torwartduell beim FC BayernVorteil Urbig
Lesezeit: 5 Min.
Jonas Urbig oder Alexander Nübel – bedeutet das 5:0 der Bayern in Stuttgart eine Vorentscheidung in der Torhüterfrage des FC Bayern? Tendenz: auf jeden Fall.
Von Christof Kneer, Stuttgart
Meinung
Bayern-Torhüter:Neuer dürfte es ein heimliches Vergnügen sein, noch mal ins DFB-Team gebeten zu werden
Lesen Sie mehr zum Thema