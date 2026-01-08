Es wird Daniel Peretz am Wochenende nicht gelingen, all seine Mannschaften live zu verfolgen. Zwar wäre es nicht problematisch, am Sonntag einen Stream des Bundesligaspiels FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg aufzubauen. Aber der Hamburger SV und der FC Southampton spielen nahezu parallel, die einen treten am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg an, die anderen empfangen am Samstag um 16 Uhr Hull City.
Torwart Daniel PeretzNeuer Ulreich statt neuer Neuer?
Torwart Daniel Peretz gehört noch dem FC Bayern, wandert aber vom HSV nach Southampton weiter. Gut möglich, dass er in München trotzdem noch mal eine Rolle spielt – wenn auch anders als gedacht.
Von Christof Kneer
Manuel Neuer:Er ist ja noch nicht mal 40
Wie es mit Manuel Neuer beim FC Bayern weitergeht, entscheidet vor allem Manuel Neuer. Gut möglich, dass er seinen Vertrag noch mal verlängert.
