Es wird Daniel Peretz am Wochenende nicht gelingen, all seine Mannschaften live zu verfolgen. Zwar wäre es nicht problematisch, am Sonntag einen Stream des Bundesligaspiels FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg aufzubauen. Aber der Hamburger SV und der FC Southampton spielen nahezu parallel, die einen treten am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg an, die anderen empfangen am Samstag um 16 Uhr Hull City.