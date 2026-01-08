Zum Hauptinhalt springen

Torwart Daniel PeretzNeuer Ulreich statt neuer Neuer?

Lesezeit: 3 Min.

Rechnete in Hamburg mit einem Stammplatz, konnte den Aufstiegstorwart Daniel Heuer Fernandes aber nicht verdrängen: Daniel Peretz.
Rechnete in Hamburg mit einem Stammplatz, konnte den Aufstiegstorwart Daniel Heuer Fernandes aber nicht verdrängen: Daniel Peretz. (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Torwart Daniel Peretz gehört noch dem FC Bayern, wandert aber vom HSV nach Southampton weiter. Gut möglich, dass er in München trotzdem noch mal eine Rolle spielt – wenn auch anders als gedacht.

Von Christof Kneer

Es wird Daniel Peretz am Wochenende nicht gelingen, all seine Mannschaften live zu verfolgen. Zwar wäre es nicht problematisch, am Sonntag einen Stream des Bundesligaspiels FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg aufzubauen. Aber der Hamburger SV und der FC Southampton spielen nahezu parallel, die einen treten am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg an, die anderen empfangen am Samstag um 16 Uhr Hull City.

Manuel Neuer
:Er ist ja noch nicht mal 40

Wie es mit Manuel Neuer beim FC Bayern weitergeht, entscheidet vor allem Manuel Neuer. Gut möglich, dass er seinen Vertrag noch mal verlängert.

SZ PlusVon Christof Kneer

