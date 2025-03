Von Anna Dreher

Eine nach der anderen wollte so schnell wie möglich vor der Kälte dieser Märznacht ins Warme fliehen und dann auch in die Kabine entschwinden. Die Fußballerinnen des FC Bayern kamen vom Rasen des Campus-Stadions in die Aula und nahmen dann entweder den Schleichweg hinter zwei Sponsorenwänden entlang oder bogen an der übernächsten Abzweigung ab. Keine der Routen führte über den Mittleren Ring der Mixed Zone an den Mikrofonen vorbei, darauf hatte kaum eine Lust nach dieser Niederlage, die vorentscheidend gewesen sein dürfte in der Champions League. Es gibt leichtere Aufgaben, als ein 0:2 im Viertelfinalhinspiel gegen Rekordsieger Olympique Lyon beim Wiedersehen nächste Woche auswärts aufzuholen.