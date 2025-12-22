Zum Hauptinhalt springen

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 2 Min.

Fühlt sich wohl im Bayern-Tor: Jonas Urbig.
Fühlt sich wohl im Bayern-Tor: Jonas Urbig. (Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Imago)

Jonas Urbig soll beim FC Bayern tatsächlich der Torwart sein, der auf Manuel Neuer folgt. Was in jeder Hinsicht eine gute Geschichte wäre.

Vincent Kompany kann wirklich hervorragend Deutsch. Sein Passivwortschatz befähigt ihn, jede Frage zu verstehen, die an ihn gestellt wird, aber auch sein Aktivwortschatz hat inzwischen ein beachtliches Niveau erreicht. „Er ist ein, wie sagt man das? Früher hat man ‚Kampfschwein‘ gesagt“, sagte Kompany nach dem 4:0 in Heidenheim über seinen Torwart Jonas Urbig. Vorausgesetzt, man entscheidet sich für eine Wortwahl dieser Art, dann sagt man das übrigens auch heute noch.

FC Bayern im Kalenderjahr 2025
:Eine Mannschaft, die froh ist, dass es sie gibt

Trainer Kompany hat seine Bayern zu einem Perpetuum mobile ausgebaut, das ohne Strom, Benzin oder neun Spieler funktioniert. Doch für die Konkurrenz gibt es noch furchterregendere Nachrichten.

SZ PlusVon Christof Kneer

