Vincent Kompany kann wirklich hervorragend Deutsch. Sein Passivwortschatz befähigt ihn, jede Frage zu verstehen, die an ihn gestellt wird, aber auch sein Aktivwortschatz hat inzwischen ein beachtliches Niveau erreicht. „Er ist ein, wie sagt man das? Früher hat man ‚Kampfschwein‘ gesagt“, sagte Kompany nach dem 4:0 in Heidenheim über seinen Torwart Jonas Urbig. Vorausgesetzt, man entscheidet sich für eine Wortwahl dieser Art, dann sagt man das übrigens auch heute noch.