Vincent Kompany kann wirklich hervorragend Deutsch. Sein Passivwortschatz befähigt ihn, jede Frage zu verstehen, die an ihn gestellt wird, aber auch sein Aktivwortschatz hat inzwischen ein beachtliches Niveau erreicht. „Er ist ein, wie sagt man das? Früher hat man ‚Kampfschwein‘ gesagt“, sagte Kompany nach dem 4:0 in Heidenheim über seinen Torwart Jonas Urbig. Vorausgesetzt, man entscheidet sich für eine Wortwahl dieser Art, dann sagt man das übrigens auch heute noch.
MeinungJonas UrbigWillkommen im Bayern-Tor!
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 2 Min.
Jonas Urbig soll beim FC Bayern tatsächlich der Torwart sein, der auf Manuel Neuer folgt. Was in jeder Hinsicht eine gute Geschichte wäre.
FC Bayern im Kalenderjahr 2025:Eine Mannschaft, die froh ist, dass es sie gibt
Trainer Kompany hat seine Bayern zu einem Perpetuum mobile ausgebaut, das ohne Strom, Benzin oder neun Spieler funktioniert. Doch für die Konkurrenz gibt es noch furchterregendere Nachrichten.
Lesen Sie mehr zum Thema