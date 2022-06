Kommentar von Philipp Schneider

Vor bald drei Wochen stand Oliver Kahn auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz und sagte "Basta". Daran sei nochmals erinnert. Ist doch dieses Basta noch immer der aktuellste Existenznachweis der noch jungen Führung des FC Bayern in jener komplizierten Lebensphase, die der Klub derzeit durchmacht. Tatsächlich ist dieses Basta inzwischen so lang ohne inhaltliche Weiterungen auf dem Markt, dass es bereits Eingang gefunden hat in die Textexegese.