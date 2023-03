Thomas Tuchel beim FC Bayern:Vier Tage Zeit, um einander zu spüren

Da geht's jetzt lang: Thomas Tuchel in seinem ersten Training beim FC Bayern.

Von Sebastian Fischer

Die erste Trainingseinheit unter Thomas Tuchel beim FC Bayern war erst wenige Augenblicke alt, da hatten die für 15 Minuten am Seitenrand zugelassenen Kamerateams eine Szene des Tages schon gefilmt. Natürlich hatten sie Tuchel im Visier, wie er erstmals den Platz an der Säbener Straße betrat, mit Trillerpfeife und Stoppuhr um den Hals. Wie er eine kurze Ansprache hielt. Und wie er dann, als die elf anwesenden Feldspieler gerade zur Aufwärmrunde aufbrachen, einen Tritt in Richtung des Hinterns von Leroy Sané andeutete. Liebevoll, im Spaß.