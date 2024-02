Von Felix Haselsteiner

In einem betont ruhigen Tonfall erzählte Thomas Tuchel am Samstag, allerdings nicht über das soeben gewonnene Bundesligaspiel gegen Gladbach, sondern noch einmal vom vergangenen Wochenende: Nach dem Sieg gegen den "Angstgegner" Augsburg sei er erst zu seiner Familie gefahren, "die dort in der Nähe wohnt", und am Tag darauf "zur Bayern-Familie", zum Fanclub Red Stars 78 nach Heidenheim. Und dann seien am Sonntagabend "die Nachrichten über mich hereingebrochen".