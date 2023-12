Thomas Müller beim FC Bayern:Die nächste Absage ans Phantasialand

Von Sebastian Fischer

Die Fans aus München und Stuttgart hatten das nicht beabsichtigt, aber sie bereiteten mit ihrem Schweigen einem der Protagonisten des Abends die Bühne. Weil sie in den ersten zwölf Minuten der Partie am Sonntag gegen den Investorendeal der Deutschen Fußball Liga protestierten, war es ziemlich ruhig in der Münchner Arena. Man hörte mal hier ein Raunen und dort ein Rufen, man hörte das Ploppen des Balls, und man hörte: Thomas Müller.